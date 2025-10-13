Documentaire

Deux frères, Geoffroy et Loïc, se lancent dans une aventure hors du commun : descendre le Yangtsé, le troisième plus grand fleuve du monde, de sa source tibétaine jusqu’à Shanghai.À moto puis en tricycle, ils parcourent plus de 7000 km en 5 mois, traversant hauts plateaux, villages reculés, mégapoles en expansion et sites emblématiques comme les gorges du Tigre ou le barrage des Trois Gorges.

Leur quête ? Comprendre le lien vital entre l’homme et l’eau. De la corvée d’eau des villages tibétains aux défis écologiques des grandes villes, du rôle de l’eau dans l’agriculture, l’industrie et l’urbanisation, jusqu’aux conséquences sociales et environnementales de la croissance chinoise, leur voyage révèle une fresque humaine et universelle.