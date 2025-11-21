Autour de Minuit est une série documentaire immersive diffusée en direct sur ARTE.TV, Twitch et YouTube. Pendant 2h30, suivez en temps réel les rencontres nocturnes d’Aurélie Sfez, qui nous guide en voix off à travers une ville française. Infirmière, chauffeur de taxi, musicien, insomniaque… chaque personnage dévoile sa vision de la nuit. La caméra subjective, accompagnée de la musique live de Julien Perez, trace une carte poétique de la ville et de ses âmes éveillées. Une exploration sensible de la nuit comme espace social, entre réalité et rêverie.