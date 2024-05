Documentaire



Il y a quelque temps, j’ai lu un livre sur une famille qui était partie faire le tour du monde en camping-car. Ils en revenaient soudés comme les doigts de la main. J’ai eu un flash. Pour être enfin un bon père de famille, je sais ce qu’il me faut : un camping-car !

Le fait, avec Milène, de n’être jamais montés dans un camping car et de s’engueuler à chaque fois que l’on fait du camping, ne nous a pas refroidis. On a juste évité de se donner une durée trop précise : 6 mois, un an, 15 jours ?

De Prudhoe Bay, au Nord de l’Alaska, à Ushuaia, au sud de l’Argentine, nous avons envie de traverser les Amériques. Tout à fait le genre de voyage que l’on imagine chez soi, en feuilletant un atlas au coin du feu…

Un documentaire de François Althabégoïty