Documentaire

La pleine conscience, qui consiste à ramener son attention sur l’instant présent, est pratiquée à travers le monde. Pour la première fois, Max Pugh et Marc J. Francis capturent le quotidien et la philosophie de vie de la communauté du village des Pruniers situé dans le sud-ouest de la France. Ce voyage initiatique suit les pas du maître bouddhiste zen Thich Nhat Hanh et nous ouvre les portes de la pleine conscience.

Tourné sur une période de 3 ans, une exploration fascinante et immersive pour comprendre ces vies tournées vers le présent et le détachement des aspects matériels de notre société. Un remède bienveillant contre le stress et l’agitation de notre monde. Alors faites une pause, respirez et laissez-vous guider au diapason des chaleureuses voix de Benedict Cumberbatch (VO) et de Tchéky Karyo (VF)…



Un documentaire de Marc Francis & Max Pugh