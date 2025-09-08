Documentaire

A quelques mois d’intervalle, Venise a vécu deux drames qui lui ont fait mettre un genou à terre. Les 12 novembre 2019, un phénomène d’Aqua Alta d’un niveau historique frappe la cité de Doges. Quelques mois plus tard, au printemps 2020, la violence de la pandémie de coronavirus pousse les autorités à fermer la ville, donnâtes un coup d’arrêt brutal au tourisme de masse dont la ville était devenue dépendante économiquement.

Après ces deux traumatismes majeurs, les Vénitiens s’interrogent sur l’avenir de leur cité et mobilisent plus que jamais pour sauver leur ville des eaux montantes, mais aussi pour inventer une nouvelle forme de tourisme moins envahissante et moins destructrice. Qu’ils soient restaurateurs, artisans, pêcheurs, responsables du patrimoine, ou professionnels du tourisme, ils se battent pour inventer un nouveau futur à Venise. Depuis sa fondation il y a 1600 ans, Venise a toujours été résiliente et souhaite faire de ces évènements une chance afin de renaître plus forte.

Directeur(s): Nadia Cleitman & Jacques Plaisant

Producteur(s): Tournez S’il Vous Plait

Co-producteur(s): France Télévisions