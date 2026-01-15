Documentaire

Après l’attaque contre le Venezuela, l’enlèvement de son président, Nicolás Maduro, par l’armée américaine et son inculpation pour « narcoterrorisme », notre équipe qui suivait ses partisans depuis plusieurs semaines a filmé leurs réactions et les premiers jours de l’après Maduro à Caracas, la capitale du pays.

Le Venezuela est assiégé aussi de l’intérieur par une crise économique, sociale et démocratique, qui a poussé près d’un quart de la population du pays à l’exil. Le régime autoritaire ne tenait plus qu’à un fil grâce notamment à ses milices bolivariennes, radios communautaires, quartiers populaires, le tout sous contrôle du parti. Ces bastions, présentés par le pouvoir comme l’ultime rempart face à une invasion nord-américaine, étaient aussi les rouages d’un système de surveillance, de propagande et de mobilisation armée constituée de civils. Notre équipe a donné la parole à celles et ceux qui continuent de défendre la révolution bolivarienne, parfois par fidélité à l’héritage de Chávez, parfois par peur, souvent faute d’alternative. En creux, se révèle un régime qui s’était bunkérisé, une idéologie qui s’effritait et un pays pris en étau entre pression américaine et implosion. Un reportage exclusif sur un Venezuela au bord du gouffre.

Reportage disponible jusqu’au 07/01/2029.