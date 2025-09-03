Podcast

Lancé en 2003, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) est rapidement devenu une épreuve incontournable dans le monde de l’ultra-trail. Avec un parcours exigeant de plus de 170 kilomètres autour du massif du Mont-Blanc, cumulant près de 10 000 mètres de dénivelé positif, cette course réunit chaque année l’élite mondiale du trail.

En quelques années, le nombre de participants à l’UTMB a explosé. Aujourd’hui la jauge est limitée : 10 000 personnes tentent de s’inscrire, mais 2 500 coureurs et coureuses peuvent prendre le départ de la course principale.

Dans son sillage, l'UTMB a fortement participé à l'engouement pour la pratique de la course à pied et du trail. Mais, devenue une énorme machine, elle s'attire aussi de nombreuses critiques.