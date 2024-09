Article

La méthode du home staging est traditionnellement utilisée avant la vente d’un bien. Elle consiste à ranger et à dépersonnaliser pour plaire au plus grand nombre. Les bases sont simples et faciles à appliquer. Les frais engagés sont moindres. Pourtant, le résultat peut être spectaculaire.

Alors pourquoi ne pas l’utiliser au quotidien comme règle absolue de décoration ?

« Eclairer » un espace

Lorsqu’on décore sa maison, on ne pense pas qu’à soi. On tient compte des goûts de son conjoint et de ses enfants. On s’adapte aux tendances et on adopte les teintes à la mode. On cherche avant tout à mettre en valeur son environnement pour se sentir bien mais aussi pour séduire ses invités. Le home staging respecte ces mêmes critères.

La recherche d’espace et de luminosité constitue le point fort de cet atout immobilier conçu pour vendre plus vite et souvent plus cher. En rangeant les objets personnels, les tableaux et bibelots d’un autre âge, le décorateur laisse le champ libre à son imagination.

En appliquant des couleurs neutres sur les murs, il transforme la pièce, la modernise et l’illumine. Grâce aux peintures « nouvelle génération » qui ne nécessitent qu’une seule couche, qui sèchent rapidement et ne sentent pas, les travaux de rénovation ne prennent qu’une journée…

Choisir les teintes de base est essentiel. Le blanc est un allié sûr. Le lin, le taupe, le gris « réveillent » sans agresser. Leur profondeur aide à créer et à distinguer différents espaces. Posés sur un seul mur, ils mettent en valeur un meuble ou séparent la salle à manger du salon. Posés sur deux murs, ils contribuent à l’élaboration d’un coin cocooning.

Privilégier le bien-être

Les astuces employées par les professionnels du home staging contribuent à valoriser l’espace et à améliorer le confort. Comme dans un loft, l’ambiance est épurée. L’ancien et le moderne se côtoient.

Les meubles volumineux et les lignes courbes sont proscrits. Seuls comptent l’impression de volume et la pureté des formes ! Les puristes et les minimalistes évitent en plus l’exposition d’objets inutiles et embarrassants.

Le home staging privilégie la clarté mais ne néglige pas le bien-être. La pièce à vivre se veut conviviale et accueillante. Les chaises et fauteuils s’habillent de housses intégrales. Des coussins sont élégamment disposés sur le canapé. Un tapis est habilement placé sous la table basse. Un plaid rappelle les couleurs des murs… Chaque détail a son importance.

Quel que soit l’endroit où l’on regarde, les finitions sont parfaites ! Les luminaires, représentés par des plafonniers, des lustres, des appliques et des spots encastrés, sont design et simples. Les rideaux et voilages sont de belle qualité. La nappe unie, sans dentelle ni strass, s’harmonise avec l’ensemble.

Si le lieu dispose d’une cuisine américaine, les façades de placard et les plans de travail rappellent les couleurs utilisées dans le coin salon-séjour. Peu d’accessoires encombrent les surfaces.

Créer sans limite et sans faute de goût

Le home staging est rarement considéré comme un art. Il est souvent critiqué pour son côté impersonnel et peu subjectif. Pourtant, ce concept donne la possibilité de changer sa décoration au gré de ses envies, en fonction de la saison ou des évènements.

Trois couleurs au maximum doivent être employées. Les deux premières sont non agressives ; la troisième apporte une touche gaie ou raffinée. Les couleurs neutres habillent les murs et les sols. La couleur vive ou pastel est visible sur les objets de décoration, le linge de maison, les rideaux, la vaisselle et tout objet susceptible d’être déplacé ou remplacé.

A l’automne, les rouges orangés, les jaunes illuminent. En été, les bleus adoucissent en suggérant le ciel et le bord de mer. Le vert est au printemps un hommage à la nature qui s’éveille… Chaque couleur est évocatrice.

Ainsi, une pièce prend un aspect différent en quelques minutes en changeant simplement quelques accessoires bien choisis tels qu’un vase, un cache pot, un photophore, quelques bougies parfumées, une lampe et un tableau… Le décorateur joue avec les teintes, exploite la richesse des différents tons, des dégradés et des nuances. Son oeuvre aboutit à un rendu unique.

Du reste, le budget décoration est optimisé. Le matériel nécessaire est peu onéreux. En customisant ou en recyclant de vieux meubles, en repeignant ses abat-jours ou cadres photo, la transformation ne coûte presque rien !

En coopération avec Soferia.