Documentaire

Avec ses 500km de plage, sa campagne aussi luxuriante que surprenante, l’Uruguay est un joyau méconnu de l’Amérique du Sud.

Ce petit pays offre un concentré de culture européenne dont témoigne l’architecture de sa capitale, Montevideo, tout en rendant hommage à ses racines africaines à l’occasion du carnaval le plus long du monde.

Européen et latino, rustique mais aussi sophistiqué avec ses stations balnéaires huppées, l’Uruguay sait se rendre attachant avec ses valeurs empreintes de simplicité, de sobriété et surtout son goût du bien-vivre ensemble.