Deux femmes consacrent leur vie à sauver orangs-outans et gorilles menacés. Au cœur des forêts de Bornéo et de Bwindi, deux spécialistes s’engagent chaque jour pour sauver les derniers grands singes d’Asie et d’Afrique. À Bornéo, Isabelle travaille avec des orangs-outans rescapés du trafic et de la déforestation. Observations comportementales, rééducation, enseignement des compétences de survie : chaque geste vise à leur redonner une chance de retourner dans la forêt. En Ouganda, Lise veille sur les gorilles de montagne. Parmi maladies, tensions entre groupes et risques liés à la proximité humaine, son rôle est de protéger sans jamais perturber l’équilibre naturel. Son équipe locale, de plus en plus autonome, devient un pilier de la conservation.