Au Kenya, c’est Game of Thrones dans le nid.
Étonnamment, le cousin le plus proche de ce mammifère de la taille d’un lièvre est… l’éléphant.
Que savons-nous réellement du cochon, de la vache, de la chèvre ou de l’âne ? Quels aspects étonnants et...
Depuis environ 6 000 ans que le cheval a commencé à être domestiqué, son comportement reste encore souvent mal...
Comment la domination des dinosaures sur la planète Terre a-t-elle pris fin ?
Au temple Uluwatu de Bali en Indonésie, un gang de singes rackette les touristes.
L’allosaure est un prédateur implacable spécialiste de l’embuscade.
A Madagascar, les lémuriens ont un faible pour un venin psychotrope, celui d’un mille-pattes.
Ce documentaire retrace la longue et trépidante histoire du cheval Arabe, révélant la relation particulière qu’il a pu tisser...
Un des plus grands prédateurs de tous les temps.
Dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord vivent les phoques gris, des animaux qui s’adaptent aux changements majeurs de...
Fred, Jamy et Sabine nous expliquent tout sur les grenouilles, les crapauds, les salamandres et autres amphibiens qui peuplent...
La nature regorge de mécanismes de survie fascinants, mais peu captivent autant l’imaginaire humain que la capacité de certains...
Quatre espèces d’écureuils figurent par les espèces exotiques envahissantes préoccupantes à l’échelle européenne, dont deux sont installées en France....
Dans les forêts tropicales d’Asie du Sud-Est vivent des mini-singes étranges…
Le nuit a beau tombé pour tous les animaux, ce n’est pas pour autant qu’ils vont tous se coucher....
Ragondins et castors sont, entre autres, des espèces que l’on peut observer sur l’Allier. Quant au peuplement piscicole, il...
De grandes oreilles dressées, des dents affûtées et un pelage soyeux, le lapin des villes ou des champs est...
Au Kirghizistan, dans les montagnes de Tian Shai, vit Hassan Baï’ake, une des derniers aigliers d’Asie centrale. A 62...
Certaines espèces ont appris à s’entraider sans s’agresser. L’intérêt? Échanger des biens et des services dans une véritable entraide...
Oiseaux de mauvais augure, familiers des sorcières et présages de mort au Moyen Âge, mais aussi symboles de la...
