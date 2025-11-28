Conférence

L’importance du chemin de fer dans la révolution industrielle donne aux gares un statut architectural particulier : c’est l’image la plus visible et la plus spectaculaire des nouveaux programmes et des innovations techniques qui se mettent alors en place. Théophile Gautier écrivait ainsi que les gares seraient bientôt des cathédrales de l’humanité, l’endroit attirant, le point de rencontre des nations, le centre où tout convergerait. La gare n’a pas seulement pour fonction de gérer des flux de voyageurs et de marchandises. C’est aussi un symbole du voyage, de la liberté de circuler, désormais accessible au plus grand nombre, un lieu d’exception qui ouvre des horizons élargis.

À travers un passionnant périple au cœur de l’histoire des gares en France, Bertrand Lemoine défend l’idée que les gares ferroviaires sont les points de départ de nouvelles formes architecturales modernes. De l’invention du chemin de fer aux conceptions contemporaines, expression tour à tour du néo-clacissisme, de l’éclectisme, du régionalisme et de la modernité, les gares accompagnent et expriment l’évolution de nos sociétés.