Documentaire

En 2018, « ARTE Regards » s’intéressait à l’île de La Gomera, haut-lieu de la culture hippie. Cinq ans plus tard, où sont passés ces adeptes d’une vie sans contraintes ? Certains ont complètement changé de vie, mais d’autres sont venus grossir les rangs de la communauté. Car le coronavirus a rebattu les cartes et renforcé les aspirations à plus de simplicité et de liberté. Comment les autorités de l’île gèrent-elles ces nouveaux venus ?

Reportage (Allemagne, 2022, 32mn)Rediffusé jusqu’au 14/11/2024