Documentaire

Mobilisé dès le début de l’invasion russe, un jeune Ukrainien pacifiste filme son quotidien dans l’enfer de la guerre, de février 2022 à juillet 2023. Un récit rare et poignant.

Artiste digital, photographe et cinéaste, Dmytro Dokunov, dit « Dok », vit au sein d’une communauté d’alternatifs dans la campagne ukrainienne lorsqu’il reçoit son ordre de mobilisation en mars 2022, quelques jours après l’invasion de son pays par la Russie. Le trentenaire pacifiste, adepte de la divinité hindoue Krishna, hésite: doit-il se cacher ou répondre à l’appel à défendre la patrie? Il choisit de rejoindre son camp d’entraînement, où l’aventure prend d’abord des airs de colonie de vacances. Mais quelques semaines plus tard, le bataillon rejoint la ligne de front. Après la première bataille et le choc de ses morts en nombre, s’installe le quotidien insoutenable de la guerre: les offensives et les replis, la peur et le deuil, les blessures et les périodes de convalescence, les permissions et l’amour à distance et, une fois monté en grade, la culpabilité d’avoir vu mourir les soldats sous ses ordres.

Sans anesthésie

De février 2022 à juillet 2023, Dmytro Dokunov filme à l’aide de son téléphone et de sa caméra frontale son quotidien de soldat dans sa réalité la plus crue, à laquelle il mêle ses réflexions, ses interrogations et ses doutes. De Kherson à Bilohirka en passant par Bakhmout, ce journal de guerre bouleversant, mis en forme par le réalisateur Oleksandr Tkachenko, montre la détresse d’un jeune homme qui tente d’abord de se raccrocher à l’amitié et à la beauté de la nature, puis plonge dans le cauchemar quotidien de la violence, sans que sa conscience, ni sa sensibilité, en soient anesthésiés. Un témoignage rare.

Documentaire d’Oleksandr Tkachenko (Ukraine, 2025, 1h29mn) jusqu’au 16/08/2026