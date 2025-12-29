Documentaire

Portrait de Titien (1488-1576), un des plus grands peintres du XVIe siècle qui a révolutionné la peinture vénitienne par sa maîtrise absolue de la couleur.

Au XVIe siècle à Venise, un artiste s’élève au-dessus des autres : Tiziano Vecellio. Doué d’une maîtrise incomparable de la couleur, Titien donne un second souffle à la Renaissance italienne avec ses tableaux empreints d’un naturel révolutionnaire pour l’époque, et ses figures féminines, comme les deux personnages d’Amour sacré et Amour profane ou la Vénus d’Urbino, à la longue chevelure blonde et au corps aux proportions parfaites incarnant la beauté idéale. Débordant d’ambition, le peintre dispose d’un sens inné des affaires et compte parmi ses mécènes des personnalités prestigieuses, comme le pape Paul III ou les rois d’Espagne Charles Quint et Philippe II. À travers les explications d’experts du monde de l’art, comme Bernard Aikema, historien de l’art italien, Sylvia Ferino-Pagden, commissaire d’exposition allemande, ou encore du célèbre Jeff Koons, l’œuvre de Titien se révèle dans toutes ses nuances.

Documentaire de Giulio Boato (2022, 53mn) disponible jusqu’au 25/03/2026