Roi de la muscu sur Internet, Tibo InShape s’est imposé comme un des premiers youtubeurs français et cumule plus de 26 millions d’abonnés. Sur les réseaux sociaux, il a patiemment construit son personnage : celui d’un garçon sympathique, un peu rustre, toujours débordant d’enthousiasme. Mais derrière les barres de muscu et les encouragements criés face caméra, transparaît aussi un attachement marqué aux valeurs d’ordre, de nation, de patrie. Un tropisme qui alimente, depuis plusieurs années, les soupçons : Tibo InShape serait-il  le parfait cheval de Troie d’une extrême droite encore marginale dans le monde de l’internet mainstream ? 