Documentaire

Le 2 décembre 2020, Morgan Keane, 25 ans, meurt sous la balle d’un chasseur qui l’aurait confondu avec un sanglier. Un an plus tard, le Sénat, saisi par des citoyens en colère, ouvre une mission d’information sur la sécurisation de la chasse. Parmi ses membres, Daniel Salmon, sénateur écologiste. A travers ses yeux, ce documentaire plonge dans la complexité d’un débat passionnel sur le partage de la nature entre chasseurs et non chasseurs.

Un documentaire de Samia Déchir, produit par Public Sénat.