Documentaire

Aussitôt volées, aussitôt revendues. Cartes d’identité, données personnelles, informations bancaires… On trouve tout sur Telegram. Enquête sur un hypermarché de l’escroquerie en plein essor.

On la croyait réservée aux tréfonds du Dark Web, cantonnée à d’obscurs forums accessibles seulement aux initiés… La cybercriminalité est en réalité bien plus accessible que cela et prospère sur une messagerie grand public : Telegram. Un vaste marché souterrain s’y déploie à une échelle quasi industrielle, facilité par les fonctionnalités mêmes de la plateforme. Données personnelles, informations bancaires et même nos papiers d’identité volés sont revendus et exploités au sein de groupes rassemblant des milliers d’individus.

Pendant plusieurs mois, un journaliste de la rédaction de Sources a réussi à les infiltrer. Il s’est fait recruter par un groupe de hackers russophones diffusant des logiciels malveillants dans le monde entier, a assisté à des arnaques au faux conseiller bancaire en direct et a découvert des annonces inquiétantes proposant de localiser un individu à partir de la moindre information le concernant. Il a aussi pu interviewer des cybercriminels pour comprendre l’intérêt qu’ils portent à Telegram.

Pourquoi cette messagerie est-elle devenue si centrale à cette économie ? Comment ces réseaux criminels s’y organisent-ils ? Et surtout, que fait Telegram face à ces escrocs qui s’affichent sans complexe ?

Documentaire disponible jusqu’au 12/07/2029