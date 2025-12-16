Documentaire

En Asie Centrale, au Tadjikistan, la plus pauvre des ex-républiques soviétiques, l’islam se vit sous haute surveillance. Dans ce pays, composé à plus de 95% de musulmans, la radicalisation étatique avance à bas bruit depuis quelques années. Chaque signe de foi est scruté par le pouvoir, qui se targue d’étouffer efficacement ce qu’il considère comme une menace.

Un choix politique radical d’un État qui, sous prétexte de lutter contre l’extrémisme religieux, impose une laïcité stricte, rejetant les symboles élémentaires de la foi musulmane. Pendant des décennies, l’Union soviétique a imposé une laïcité forcée, où la religion était perçue comme une menace à l’unité de l’État. La pratique de la religion n’existe plus que sous l’oeil vigilant d’Emomali Rahmon, l’autocrate qui, depuis plus 30 ans, règne sans partage sur le pays. Pour cela, le régime s’appuie sur une propagande exacerbée, telle l’édition d’un livre de recommandations vestimentaires, largement diffusé, où hijab, barbes et marques étrangères sont bannis. Aujourd’hui, bien que le Tadjikistan soit un pays indépendant, cette empreinte soviétique persiste, voire s’intensifie. À tel point que l’État tadjike décide de rendre illégal le port du hijab au lendemain des attentats au Crocus City Hall de Moscou, en mars dernier. La crainte de l’islamisme politique est bien réelle, compte tenu de la montée de l’extrémisme et de la proximité avec l’Afghanistan. En 2015, 500 Tadjiks ont rejoint l’État islamique. Depuis mars, les femmes qui portent le voile sont ainsi menacées de lourdes amendes, d’humiliations publiques, et parfois de renvois scolaires ou professionnels. Les hommes qui arborent des barbes, eux, sont considérés comme des dissidents potentiels, et rasés de force par des policiers en pleine rue. Dans ce climat oppressant, la vie quotidienne des croyants devient un combat de tous les jours.

Disponible jusqu’au 22/09/2028