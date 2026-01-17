Au cœur de l’archipel des Hébrides Extérieures, au large de l’Ecosse, le long des îles Flannan : nombre de...
Le 26 octobre 1924, au Belize, petit pays d’Amérique centrale qui s’ouvre à l’est sur la mer des Caraïbes,...
Depuis ses débuts au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie suscite curiosité, inquiétude, et parfois rejet. Elle fait l’objet de théories...
La sorcellerie est une activité florissante en Roumanie. Les Roumains dépensent des millions chaque année pour s’offrir bonne santé,...
Il s’appelle Christopher Robinson et ses pouvoirs impressionnants l’ont rendu célèbre dans le monde entier : il voit l’avenir...
Cet esprit animal chinois se métamorphose en femme fatale. Femme-serpent ou renarde, elle charme ses proies avec un regard...
Sensation de bien-être exceptionnel, vision d’un tunnel, d’une lumière vive… Depuis les années 70, les expériences de mort imminente...
Pourquoi dit-on qu’un pain posé à l’envers porte malheur ? Quelles sont les craintes qui entourent le chiffre 13...
Ce documentaire retrace les origines des symboles, chiffres et signes qui ont laissé leur empreinte dans l’Histoire. Le pentagramme,...
Jack l’éventreur… le meurtrier le plus célèbre de l’histoire, qui a inspiré un nombre incalculable de livres, de films,...
Une pyramide, un sarcophage, des menhirs dressés et des menhirs sculptés, une pierre magique, un amphithéâtre énigmatique, une grotte...
Découvertes en 1927 et inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1994, les lignes de Nazca...
Près de huit siècles après les faits, l’Eglise catholique d’Ariège (sud-ouest de la France) a demandé pardon en octobre...
Les expériences de mort imminente (EMI) sont des phénomènes rapportés par des individus qui ont été confrontés à une...
La légende de Barbe-Noire, le célèbre pirate anglais qui écuma les Caraïbes entre 1716 et 1718, a largement été...
Fraude médiévale ou authentique linceul du Christ ? En compagnie de Christian R. Page, suivez le parcours du suaire...
Un peu partout en France, légendes et histoires prennant place dans des lieux magnifiques se transmettent de génération en...
La localisation du tombeau de Jésus est aujourd’hui encore incertaine. Selon l’apôtre Saint Jean, le tombeau serait dans un...
Depuis les réserves du Mobilier national à Paris, le Garde-Meuble de la République où l’émission a installé ses quartiers,...
Sorcellerie, alchimie, sacrifices, Humains, Miracles, les mystères et les rites les plus secrets de l’humanité aussi énigmatiques qu’originaux sont...
