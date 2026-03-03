Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Apparition divine, ces gens qui ont vu la Vierge L’apparition de cette femme a changé complètement leur vie. Ils sont nombreux à prétendre l’avoir vu, mais comment dissocier...

Documentaire Sur les traces de l’Atlantide, la cité mythique Le drainage des océans à l’endroit où Platon situait l’Atlantide a ouvert la voie à la recherche d’indices qui...

Podcast Les disparus du phare d’Eilean Mòr Au cœur de l’archipel des Hébrides Extérieures, au large de l’Ecosse, le long des îles Flannan : nombre de...

Podcast Le mystère des crânes de cristal Le 26 octobre 1924, au Belize, petit pays d’Amérique centrale qui s’ouvre à l’est sur la mer des Caraïbes,...

Documentaire Franc-maçonnerie - Rituels, secrets et fantasmes Depuis ses débuts au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie suscite curiosité, inquiétude, et parfois rejet. Elle fait l’objet de théories...

Documentaire Catastrophes, crimes… peut-il les prévenir ? Il s’appelle Christopher Robinson et ses pouvoirs impressionnants l’ont rendu célèbre dans le monde entier : il voit l’avenir...

Documentaire Mei, l’esprit animal Cet esprit animal chinois se métamorphose en femme fatale. Femme-serpent ou renarde, elle charme ses proies avec un regard...

Documentaire Santorin et le mythe de l’Atlantide \r

Des indices permettent de penser que l’île de l’Atlantide, évoquée par Platon, aurait réellement existé. Des chercheurs venus d’horizons...

Documentaire L’apocalypse selon Nostradamus Dans toutes les sociétés, l’idée que les êtres humains se font de la fin du monde est différente. Découvrez...

Documentaire Nostradamus Cinq siècles après leur annonce, les prédictions de Nostradamus, astrologue déjà célèbre en son temps, suscitent toujours autant d’intérêt...

Documentaire Le bateau perdu de Barbe-Noire La légende de Barbe-Noire, le célèbre pirate anglais qui écuma les Caraïbes entre 1716 et 1718, a largement été...

Documentaire Le mystère des lignes de Nazca Découverts en 1926 au Pérou, les géoglyphes de Nazca sont des grandes figures tracées sur le sol (géoglyphes), souvent...

Documentaire Le triangle des Bermudes Le documentaire dévoile des éléments, jamais encore révélés, concernant le célèbre triangles des Bermudes, qui a inspiré de nombreuses...

Documentaire La France des mystères – Sous l’occupation nazie (2/2) En 1940, les troupes allemandes viennent d´envahir la France et s´installent sur notre territoire. Ils mettent en oeuvre des...

Documentaire La mine d’or du Hollandais perdu La légende de la mine du Hollandais perdu est l’une des plus connues de l’Ouest américain. Quelque part, dans...

Documentaire Le secret des Templiers et de l’abbé Saunière Qui étaient les Templiers ? Pour le roi Philippe Le Bel, ces prêtres guerriers riches et puissants représentaient une...

Documentaire Zone 51, quand les Mig livraient leurs secrets La fameuse « zone 51 » a alimenté de nombreuses rumeurs depuis les années 50. Mais loin des fantasmes de science-fiction,...

Article Pourquoi la voyance fascine-t-elle toujours autant ? La voyance continue de fasciner un grand nombre de personnes à travers les âges et les cultures, malgré les...