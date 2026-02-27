Le drainage des océans à l’endroit où Platon situait l’Atlantide a ouvert la voie à la recherche d’indices qui...
Au cœur de l’archipel des Hébrides Extérieures, au large de l’Ecosse, le long des îles Flannan : nombre de...
Le 26 octobre 1924, au Belize, petit pays d’Amérique centrale qui s’ouvre à l’est sur la mer des Caraïbes,...
Depuis ses débuts au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie suscite curiosité, inquiétude, et parfois rejet. Elle fait l’objet de théories...
La sorcellerie est une activité florissante en Roumanie. Les Roumains dépensent des millions chaque année pour s’offrir bonne santé,...
Il s’appelle Christopher Robinson et ses pouvoirs impressionnants l’ont rendu célèbre dans le monde entier : il voit l’avenir...
Cet esprit animal chinois se métamorphose en femme fatale. Femme-serpent ou renarde, elle charme ses proies avec un regard...
Sensation de bien-être exceptionnel, vision d’un tunnel, d’une lumière vive… Depuis les années 70, les expériences de mort imminente...
Découvertes en 1927 et inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1994, les lignes de Nazca...
Depuis des siècles, la Croix de Jésus n’a cessé de passionner les chrétiens. Christian R. Page refait avec nous...
Saison 3 – épisode 5. En Allemagne, une pieuvre a été capable de prédire les gagnants de la Coupe du...
Selon certaines croyances, il existerait sur Terre huit entrées menant directement du monde des vivants à l’enfer. Où se...
La voyance continue de fasciner un grand nombre de personnes à travers les âges et les cultures, malgré les...
Mercredi 4 décembre 1872, les vents se lèvent sur l’Atlantique nord. Le Dei Gratia fend les vagues et l’écume...
De toutes les villes d’Amérique du Nord, aucune ne peut rivaliser avec la Nouvelle-Orléans… du moins lorsqu’il est question...
Ils oeuvrent dans l’ombre des stars. Gourous, médiums ou voyants : des hommes qui revendiquent des pouvoirs surnaturels et...
Une séance de voyance est une consultation au cours de laquelle un voyant peut percevoir de précieuses informations sur...
Longtemps avant l’Atlantide et l’Empire de Rama, une civilisation plus mythique encore s’est endormie sous les eaux du Pacifique...
Saison 2 – épisode 3. Une ville de la Virginie occidentale est terrorisée par » Mothman « , un démon de...
\r\nDans le Nevada, un secteur particulièrement vaste semble porter malheurs aux avions. En 50 ans, près de 2000 accidents...
