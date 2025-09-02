Documentaire

La cathédrale de Strasbourg est l’un des joyaux de l’architecture gothique en France, avec sa haute flèche, ses vitraux colorés et sa façade richement sculptée. Mais ce qui attire souvent l’attention des visiteurs, ce sont les dentelles de pierre qui ornent la cathédrale, en particulier la façade ouest.

Ces dentelles de pierre sont en fait des motifs sculptés dans la pierre, qui créent une impression de légèreté et de transparence. Elles sont particulièrement remarquables sur la tour de la cathédrale, où les motifs se superposent et se répètent pour créer une texture complexe.