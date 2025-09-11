Documentaire

Cures, cycles, injections… Sur TikTok et Instagram, de jeunes influenceurs exposent leurs muscles et leur prise de stéroïdes en toute décontraction. Derrière cette vitrine bodybuildée, un trafic de plus en plus florissant et décomplexé. Sources a enquêté sur ce marché illégal et dangereux qui cible des adolescents, contourne les lois, et prospère à l’ombre des réseaux sociaux.

Ces dernières années, le dopage a débordé du monde du sport de haut niveau pour envahir les plates-formes. Certains « coachs », parfois mineurs, vendent des protocoles et proposent même de fournir directement des stéroïdes anabolisants, ces produits dérivés de la testostérone qui accélèrent la prise de masse musculaire. Via des codes promo, ils orientent leurs clients vers des laboratoires clandestins opérant à l’abri de sociétés-écrans, comme cette fausse boutique de vêtements en ligne découverte par l’équipe de Sources. Car la législation française est claire : la détention de stéroïdes comme leur promotion sont passibles de lourdes amendes et de peines de prison. Car, à l’instar du Trenbolone, produit à l’origine destiné au bétail, ces médicaments détournés de leur usage s’avèrent hautement dangereux. Risques cardiovasculaires, hypertension, dérèglements hormonaux… : autant d’effets secondaires qui peuvent parfois provoquer la mort. S’il n’existe encore aucun chiffre officiel sur les décès liés à la prise de stéroïdes anabolisants, le trafic, lui, fleurit jusqu’en Asie du Sud-Est en contournant les lois. Le magazine Sources enquête sur ce marché illégal qui cible, entre autres, des adolescents, et prospère à l’ombre des réseaux sociaux.

Réalisateur : Théo Hesnard – Documentaire disponible jusqu’au 09/09/2028