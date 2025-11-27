Podcast

Stefan Zweig, l’un des auteurs les plus traduits du XXe siècle, a incarné à lui seul la Vienne cosmopolite, cultivée et raffinée de la Belle Époque. Entre cafés littéraires, musique classique et voyages initiatiques, il a su capter l’âme d’un monde en mutation.

Dans cet épisode, Franck Ferrand évoque la jeunesse viennoise de Zweig, son style limpide, ses rencontres marquantes (Rilke, Freud, Schnitzler), ses passions artistiques, et l’ombre portée d’un exil douloureux.

Un portrait subtil d’un homme qui rêvait d’unir l’Europe par la culture.