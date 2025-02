Documentaire

À Monaco, Pierre Frolla a une école de plongée pas comme les autres. Cet ancien champion des profondeurs a choisi de faire partager aux enfants son amour de l’apnée et du milieu sous-marin.

Affronter ses peurs, s’émerveiller du monde marin et de ses habitants, tels sont les objectifs de l’école de l’apnée qui est aussi une école de vie.

Pour aller plus loin dans le défi et la connaissance de soi et de la mer, Pierre Frolla décide d’emmener des enfants en Mer Rouge pour vivre une grande aventure : plonger parmi les dauphins et peut être aussi les requins.

Un reportage de Veronique Veber, Antoine Placier et Jérôme Espla. Une production France 3 – Thalassa