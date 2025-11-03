Ils sont démunis face aux squatteurs qui occupent leur maison ou leur appartement. Dans Envoyé spécial, des propriétaires racontent leur combat judiciaire.
Un jardin fleuri tout au long de l’année est le rêve de tout amateur de jardinage. Offrir un spectacle...
Choisir un garde-meuble adapté à ses besoins peut sembler simple en apparence, mais cette décision mérite une attention particulière....
Acheter une villa sur la Costa del Sol, acquérir un appartement à Barcelone ou investir dans une résidence à...
La pergola, structure élégante et fonctionnelle, s’impose comme une solution idéale pour aménager un espace extérieur à la fois...
Un des défis de Corentin et Caroline est de réduire leur consommation d’énergie et de n’utiliser que de l’électricité...
L’industrie de la décoration intérieure a connu une évolution considérable au fil des ans. Les styles ont changé, de...
Comment trouver le lieu qui nous convient ? Nos lieux de vie nous choisissent-ils ? Comment faire lorsque l’on...
Crédits d’impôts, isolation à 1 euro… Les aides à la rénovation énergétique se sont multipliées ces dernières années. Isolation...
Faux bail, trafic de clés, nouveau contrat d’électricité… Tous les moyens sont bons pour squatter en toute impunité. Face...
Purifier sa maison est un geste important pour instaurer un environnement sain et harmonieux, tant sur le plan physique...
Se mettre au défi de rénover son domicile n’est pas toujours facile. Entre les retards, les abandons de chantier,...
Verre securit n’est pas une forme particulière de verre de sécurité comme l’imaginent certains. Il s’agit en fait d’une...
En Bretagne, se loger est devenu un casse-tête. Depuis la pandémie, les loyers flambent : +7% l’an dernier dans...
Sur les sites d’annonces immobilières, les loyers des petits studios grimpent souvent au-delà des 500€. Ces petites surfaces de...
On pensait le lustre réservé à nos grands-mères, ou à la galerie des glaces du Palais de Versailles. Pas...
Résumé des points abordésAu-delà des murs : l’environnement comme critère essentiel Lorsqu’on pense à l’immobilier, on se concentre souvent...
Quand un incendie s’incruste sous mes combles en pleine nuit
Lorsque l’on parle de location immobilière, la relation entre le bailleur et le locataire repose sur des bases solides,...
Laissez-vous séduire par le charme des villages de Noël et découvrez comment ce classique de la décoration peut apporter...
