Pour Spinoza, tout ce qui existe ​résulte d’un enchaînement de causes et d’effets. Le déterminisme exclut donc le libre arbitre compris comme liberté de choisir sans cause. Mais loin de supprimer toute liberté, cette thèse en redéfinit profondément le sens. Être libre, ce n’est pas échapper aux causes, c’est les comprendre. En connaissant les déterminations qui ​le traversent​, l’individu peut agir de manière plus rationnelle et s’émanciper de​s passions qui le domine​nt.