Documentaire Catastrophes, crimes… peut-il les prévenir ? Il s’appelle Christopher Robinson et ses pouvoirs impressionnants l’ont rendu célèbre dans le monde entier : il voit l’avenir...

Documentaire Mei, l’esprit animal Cet esprit animal chinois se métamorphose en femme fatale. Femme-serpent ou renarde, elle charme ses proies avec un regard...

Conférence Expériences de mort imminente: la science face à une énigme Sensation de bien-être exceptionnel, vision d’un tunnel, d’une lumière vive… Depuis les années 70, les expériences de mort imminente...

Documentaire Les superstitions décryptées Pourquoi dit-on qu’un pain posé à l’envers porte malheur ? Quelles sont les craintes qui entourent le chiffre 13...

Documentaire Expériences de mort imminente : le grand voyage de la conscience Que se passe-t-il après la mort ? C’est la question suprême, à laquelle personne n’a encore trouvé de réponse....

Conférence Légendes et mystères des Pyrénées Orientales Le département des Pyrénées-Orientales est une terre riche de mystères. Souterrains ou secrets Templiers, histoires de sorcières et de...

Article La voyance par tchat vous aide à trouver des réponses à vos questions La voyance par tchat s’impose aujourd’hui comme un moyen moderne et accessible pour obtenir des éclaircissements face aux doutes...

Documentaire Paris : une rue hantée par les drames Au cœur de Paris, derrière des façades élégantes, une rue cache un passé troublant. Accidents tragiques, suicides mystérieux, crimes...

Documentaire Cet homme est un chasseur de vampires Il y a plus de six siècles, une malédiction a bouleversé la Roumanie. Cette profession oubliée perdure dans certaines...

Documentaire Atlantide, la cité perdue (1/2) Le réalisateur James Cameron et le documentariste Simcha Jacobovici se lancent à la recherche de l’Atlantide, une cité mythique...

Documentaire Qui est vraiment Jack l’éventreur Jack l’Éventreur (en anglais, Jack the Ripper) est un tueur en série qui vécut à Londres à la fin...

Documentaire Dans la zone 51 La Zone 51 est l’un des endroits les plus secrets au monde. Depuis des générations, des rumeurs circulent à...

Documentaire Les secrets de l’alchimie moderne Au XXIe siècle, l’alchimie n’a plus le même éclat qu’autrefois, mais elle demeure subtilement présente, dans les formes des...

Documentaire A la recherche de la vérité – Sur la piste de l’arche perdue Pendant des siècles, des aventuriers et des archéologues déterminés ont recherché le trésor le plus sacré de la Bible...

Documentaire La théorie de la terre creuse La théorie de la Terre creuse « Hollow Earth » en vaut bien d’autres qui croient au noyau de fer incandescent...

Documentaire Chasseurs de légendes – L’arche de Noé \r

L’archéologue américain J. Randall Price, un créationniste fasciné par le récit biblique de l’arche de Noé, a décidé, en...

Documentaire Le comte Dracula, Vlad Tepes Le mythe du vampire, immortel, buvant le sang de ses victimes et les transformant à leur tour en vampires,...

Documentaire Le faiseur de miracles de Saint-Ouen En France, aux Etats-Unis et partout dans le monde, des pasteurs peu ordinaires recrutent de plus en plus de...

Documentaire Les trésors cachés de la Mer Morte En 1952, une équipe d’archéologues découvre un rouleau de cuivre dans une grotte située à Qumrân, près de la...