Documentaire

« La pornographie a franchi la porte des établissements scolaires. Nous ne pouvons ignorer ce genre qui fait de la femme un objet d’humiliation », a dénoncé Emmanuel Macron le 25 novembre 2017, lors de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Le porno, nouveau fléau des cours de récré ? Le président de la République n’est pas le seul à s’inquiéter. La star du X Nikita Bellucci a poussé un coup de gueule sur Twitter, excédée de recevoir des avances salaces d’internautes parfois âgés de 12 ans !

Dans les collèges et les lycées, un nouveau phénomène inquiète enseignants, psychologues mais aussi policiers : les « nudes », ces selfies de seins ou de fesses que s’échangent les jeunes, au risque de retrouver leur intimité exposée sur les réseaux sociaux, et devenir un jour victime d’un « revenge porn ». « Complément d’enquête » sur la banalisation du porno chez les ados et ses dégâts sur un public à peine pubère.

Le magazine explore aussi la sexualité des adolescents et leurs liaisons parfois dangereuses. A quel âge est-on sexuellement consentant ? En Seine-et-Marne, un homme de 30 ans vient d’être acquitté pour le viol d’une fillette de 11 ans : la cour d’assises a estimé qu’il n’y avait pas eu de contrainte. L’affaire a provoqué un grand émoi et relancé le débat sur l’âge minimum du consentement sexuel, inexistant en France.