Article Le préservatif : pourquoi il reste votre meilleur allié La santé sexuelle occupe une place centrale dans l’équilibre de vie et le bien-être global de chaque individu. Pourtant,...

Conférence La sexualité créatrice La sexualité est à la base de la création… Comment rendre ce phénomène plus conscient ? Qu’est-ce que cache...

Documentaire La libido des seniors Alain et Frédéric, 70 ans, très actifs sous la couette

Podcast Les chemins de désir Comment l’imaginaire érotique se construit parfois loin de la vie amoureuse réelle et peut s’appuyer sur les nouvelles technologies,...

Podcast Le capitalisme, une menace pour la démocratie ? La France chute dans le classement de Transparency International, affaiblie par la corruption et les scandales politico-financiers. En parallèle,...

Documentaire Quand les femmes paient pour être aimées Escort-boys : un homme qui est payé par une cliente, souvent une femme, pour l’accompagner dans diverses activités sociales...

Documentaire La sexualité positive Le travail, les tâches ménagères et le streaming en rafale émoussent le désir. Quelles sont les clés d’une sexualité...

Article L’art de la communication dans les relations intimes Quand les relations intimes rencontrent des perturbations de plus en plus fréquentes, il est essentiel d’optimiser les outils de...

Documentaire Stop aux diktats sexuels ! La fellation est le ciment du couple, la bisexualité féminine est devenue swag, le sperme améliore l’éclat du teint…...

Podcast La violence pornographique, une question pénale Dégradation, humiliation, voire torture : les violences pornographiques sont quotidiennes et plus accessibles que jamais. « Dans la pornographie, on...

Documentaire Hot girl wanted (1/2) Le documentaire s’intéresse aux monde du porno amateur américain, en partie délocalisé en Floride depuis que la Californie impose...

Documentaire Exploration du désir Trouver le plaisir, comprendre son corps, accepter ses fantasmes, se débarrasser de la culpabilité, se sentir libre en dépit...

Documentaire Le sexe virtuel : une enquête sans tabous Bienvenue dans notre ère numérique où tout se fait à distance. Les rencontres, les discussions, les échanges et même...

Conférence Promouvoir une sexualité positive et respectueuse auprès des jeunes. Quels enjeux ? Promouvoir une sexualité positive et respectueuse auprès des jeunes représente un enjeu majeur à la croisée de l’éducation, de...

Documentaire Sexe, mensonges et frustrations Le pays qui, le premier, a répertorié nos positions sexuelles se trouve aujourd’hui en panne d’imagination. Plus grave, l’Inde...

Article Sexualité et design : l’ascension fulgurante du fauteuil Tantra Le fauteuil Tantra se dresse comme un paradoxe moderne dans l’univers du design d’intérieur. À la fois meuble élégant,...

Documentaire Japon : femmes en silicone Les love dolls, ces poupées en silicones ressemblent à s’y méprendre à de vraies femmes. Des milliers d’hommes au...

Article Sextoys : les hommes s’y mettent aussi ! Les sextoys, autrefois principalement associés à l’univers féminin, ont vu leur popularité exploser au cours des dernières années. Mais...