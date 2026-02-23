André Comte-Sponville, philosophe, aborde dans cet entretien l’érotisme dans une approche philosophique classique. L’érotisme nécessite de transgresser, prendre le temps de vivre et ressentir les tensions du désir. Pour que cette transgression puisse être vécue, les valeurs des droits humains doivent être appliquées notamment : le respect, la liberté, l’égalité, le consentement, la réciprocité et la responsabilité.