Des nouvelles du sexe pour la première fois en 20 ans ! L’Institut national de la santé et de...
Entrer dans la peau d’un sex addict pour comprendre les tiraillements qui le déchirent et ce que cela dit...
L’exploration de nouvelles facettes de l’intimité marque souvent une étape passionnante dans la vie d’un couple ou d’un individu...
Dans cet épisode de son podcast Sous la couette, Magicmaman a convié l’influenceuse sexo Masha Sexpliqueµ. Elle détricote avec...
Avec les smartphones, les jeunes ont un accès presque illimité aux contenus pornographiques. Cette consommation qui peut avoir un...
Symbole d’excellence, de neutralité et de raffinement, la Suisse séduit autant par son environnement paisible que par la qualité...
Oubliez les petits chocolats de votre enfance : le calendrier de l’Avent a bien grandi. Désormais, il ne s’adresse...
Avec chaque avancée, la sphère technologique s’invite un peu plus dans tous les aspects du quotidien. Désormais, ce sont...
Zoé, 30 ans, aime parler de sexe et le pratiquer. Elle enchaîne les histoires de cul en tout genre, avec...
Le pénis, avec sa riche innervation et sa sensibilité, est l’une des principales zones érogènes du corps masculin. Cependant,...
Entre castings rigoureux, répétitions exigeantes et tournages sans relâche, le monde de Pierre Woodman est aussi compétitif que difficile....
Les relations amoureuses évoluent au fil du temps. Les générations actuelles redéfinissent la façon dont elles partagent des moments...
Maïa Mazaurette est chroniqueuse, illustratrice et écrivaine. Son travail dans les médias porte essentiellement sur les questions de sexualité...
L’utilisation d’un accessoire de chasteté dans le cadre d’une relation peut être une manière innovante d’explorer de nouvelles dimensions...
Les relations amoureuses lesbiennes sont un épanouissement de l’amour et de l’intimité entre deux femmes. Cependant, il n’est pas...
En France, depuis la loi Sarkozy de 2003 sur le racolage passif, des femmes et des hommes revendiquent le...
Les nippons sont de moins en moins nombreux à s’activer sous la couette pour le bien de la patrie....
La fellation est le ciment du couple, la bisexualité féminine est devenue swag, le sperme améliore l’éclat du teint…...
Depuis la nuit des temps, l’humanité a montré un vif intérêt pour la découverte et la stimulation de son...
Promouvoir une sexualité positive et respectueuse auprès des jeunes représente un enjeu majeur à la croisée de l’éducation, de...
