Documentaire

La Roumanie fait face à une accumulation de risques naturels qui fragilise durablement son territoire et sa population. Entre inondations dévastatrices, érosion côtière et menace sismique, le pays vit sous une pression climatique permanente.

La Roumanie, membre de l’UE depuis 2007, peine à trouver sa place au sein de la famille européenne. De plus, ce pays de 20 millions d’habitants dont Bucarest, la capitale, est à seulement 3 heures d’avion de Paris, fait face à une véritable crise climatique. D’après l’ONU, la Roumanie est l’un des pays européens les plus exposés aux risques naturels et au changement climatique. Chaque année, des pluies torrentielles s’abattent sur le pays, provoquant des inondations de plus en plus violentes. L’activité sismique aussi peut faire des ravages, comme en 1977, lorsqu’un séisme a tué 1500 personnes.