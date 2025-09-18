Les catastrophes naturelles, qu’elles soient sismiques, climatiques ou géologiques, ont toujours représenté une menace pour les sociétés humaines. Mais aujourd’hui, grâce aux avancées technologiques dans le domaine spatial, nous avons les moyens de mieux observer, anticiper et réagir face à ces phénomènes souvent dévastateurs. Satellites, données en temps réel, modélisations numériques… Ces outils sont devenus indispensables à la compréhension des risques et à l’amélioration des prévisions. Comment l’espace nous aide-t-il à mieux protéger la Terre et ses habitants ? Tour d’horizon des méthodes et enjeux liés à l’observation spatiale des catastrophes naturelles.