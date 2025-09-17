Optimisation des rendements, gestion durable de l’eau, anticipation des maladies ou des aléas climatiques : les enjeux des coopératives et des filières agricoles sont plus que jamais étroitement liés à la météo et au climat.
La neige « artificielle » « de culture » « à canon » est un thème récurrent, au cœur...
Plongez au cœur des enjeux du maraîchage biologique intensif avec Baptiste Saulnier, cofondateur de la ferme Cultive, aujourd’hui centre...
Annabelle Moatty est Chercheuse en Géographie et Aménagement du territoire et travaille actuellement à l’Institut de Physique du Globe...
Dans cette émission , nous partons fouiller les poubelles ! Celles des céréaliers et des cultures en tout genre,...
Ces zones industrielles qui dévorent les villages
L’augmentation de la concentration du CO2 atmosphérique est la cause principale du réchauffement climatique observé depuis cinquante ans. Pourtant,...
Voici un panorama d’approches innovantes (méthodes, technologies, cadres expérimentaux) pour étudier l’impact de la neige sur les écosystèmes nordiques.
Bien qu’ils contribuent largement à la pollution et au réchauffement climatique, les générateurs diesel sont très répandus en Inde....
Nicholas Bornstein, passionné d’activités sportives de pleine nature, a passé son enfance à explorer les montagnes suisses. Mais face...
La Roumanie, membre de l’UE depuis 2007, peine à trouver sa place au sein de la famille européenne. De...
L’érosion de la façade atlantique soumet le Portugal à une pression intense. La violence accrue des tempêtes hivernales et...
Ordinateurs, tablettes, la course au dernier cri encourage les constructeurs à produire toujours plus : retour sur les mécanismes...
Chips, biscottes, soupes en sachet, biscuits ou encore viennoiseries, l’huile de palme, la plus consommée au monde, est présente...
100 000 à 130 000 francs, c’est ce que vous pourriez gagner en reboisant 1 hectare de terre en...
Protéger nos paysages, préserver la qualité de nos lacs, freiner l’érosion générale de la biodiversité sont des enjeux scientifiques...
Depuis une dizaine d’années, la Tunisie est touchée de plein fouet par les évolutions du climat. Dans les régions...
Les déchets plastiques constituent une pollution qui touche l’océan mondial. Les courants transportent ces déchets en mer et les...
Partez à la découverte des fermes piscicoles de Nouvelle-Calédonie et du CCDTAM.
L’interminable conflit israélo-palestinien a engendré une catastrophe écologique sans précédent, puisque la quasi-totalité des oiseaux migrateurs qui empruntaient la...
L’océan, vaste étendue d’eau mystérieuse et infinie, a toujours exercé une fascination profonde sur l’esprit des hommes. Depuis les...
