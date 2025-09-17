Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les dessous de la neige de culture La neige « artificielle » « de culture » « à canon » est un thème récurrent, au cœur...

Conférence Agriculture durable & avenir des fermes Plongez au cœur des enjeux du maraîchage biologique intensif avec Baptiste Saulnier, cofondateur de la ferme Cultive, aujourd’hui centre...

Conférence Catastrophes naturelles : de l’urgence à la planification Annabelle Moatty est Chercheuse en Géographie et Aménagement du territoire et travaille actuellement à l’Institut de Physique du Globe...

Podcast La vie rêvée des résidus végétaux des activités humaines Dans cette émission , nous partons fouiller les poubelles ! Celles des céréaliers et des cultures en tout genre,...

Conférence Le cycle perturbé du carbone L’augmentation de la concentration du CO2 atmosphérique est la cause principale du réchauffement climatique observé depuis cinquante ans. Pourtant,...

Conférence Approches innovantes pour étudier l’impact de la neige sur les écosystèmes nordiques Voici un panorama d’approches innovantes (méthodes, technologies, cadres expérimentaux) pour étudier l’impact de la neige sur les écosystèmes nordiques.

Documentaire Il y a en Inde suffisamment de groupes électrogènes pour alimenter toute l’Australie Bien qu’ils contribuent largement à la pollution et au réchauffement climatique, les générateurs diesel sont très répandus en Inde....

Documentaire Crise de l’énergie : les nouveaux défis de la Suisse Nicholas Bornstein, passionné d’activités sportives de pleine nature, a passé son enfance à explorer les montagnes suisses. Mais face...

Documentaire La Roumanie face à son destin La Roumanie, membre de l’UE depuis 2007, peine à trouver sa place au sein de la famille européenne. De...

Documentaire Le littoral portugais menacé par l’océan L’érosion de la façade atlantique soumet le Portugal à une pression intense. La violence accrue des tempêtes hivernales et...

Documentaire High-tech : électroménager, un gâchis organisé ? Ordinateurs, tablettes, la course au dernier cri encourage les constructeurs à produire toujours plus : retour sur les mécanismes...

Documentaire Le drame de l’huile de palme : menaces invisibles Chips, biscottes, soupes en sachet, biscuits ou encore viennoiseries, l’huile de palme, la plus consommée au monde, est présente...

Documentaire Reboisement à Hienghène 100 000 à 130 000 francs, c’est ce que vous pourriez gagner en reboisant 1 hectare de terre en...

Conférence Paysage, biodiversité et qualité de l’eau Protéger nos paysages, préserver la qualité de nos lacs, freiner l’érosion générale de la biodiversité sont des enjeux scientifiques...

Documentaire Guerre climatique: la Tunisie en première ligne Depuis une dizaine d’années, la Tunisie est touchée de plein fouet par les évolutions du climat. Dans les régions...

Conférence Déchets en mer, mythes et réalités Les déchets plastiques constituent une pollution qui touche l’océan mondial. Les courants transportent ces déchets en mer et les...

Documentaire Entre terre et mer – La pisciculture Partez à la découverte des fermes piscicoles de Nouvelle-Calédonie et du CCDTAM.