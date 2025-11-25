Documentaire

Depuis la fin du conflit armé entre l’État colombien et les Farc, le site naturel de Cano Cristales, en Amazonie colombienne, est paradoxalement menacé – par le tourisme de masse et l’exploitation des sols. Un écho lyrique à la fragilité de ce territoire, entre chronique rurale, poème visuel et méditation.

On l’appelle la “rivière aux cinq couleurs”… Dans la Serranía de la Macarena, au nord de l’Amazonie colombienne, le cours d’eau Caño Cristales, véritable joyau naturel, a longtemps été interdit d’accès à cause de la présence de la guérilla des Farc. Cette terre a ainsi conservé une aura de mystère, protégée du monde extérieur par son isolement. En 2016, avec la signature de l’accord de paix historique avec l’État colombien, la guérilla a officiellement quitté la région. Mais cette paix tant espérée a paradoxalement ouvert la porte à de réelles menaces : le tourisme de masse, l’exploitation des sols, la déforestation.

Lyrisme silencieux

Dans les environs de la rivière, des générations de paysans se sont succédé, cohabitant en paix avec les rebelles. Doña María, 87 ans, porte la mémoire de ce monde attaché à la terre. Aujourd’hui, sa ferme sert également d’étape pour les touristes venus visiter le site, et bien qu’elle en retire quelque gain, elle regrette cette évolution qui vient perturber l’ordre des choses. D’autres habitants gravitent dans son entourage, comme Sabino, un autochtone voyageur, conteur de vieilles légendes qui disent la force de ce territoire habité par l’imaginaire, et Oscar, un adolescent solitaire, qui fait littéralement corps avec la rivière dans laquelle il nage quotidiennement. Intime connaisseur de ce milieu naturel dont il révèle à la fois la beauté et la fragilité, il sert ici de guide au spectateur. Composé de superbes plans de nature, de gestes, de sons, et troué de brèves séquences à la tonalité onirique, ce beau film d’un lyrisme silencieux capte le bruissement d’un monde qui s’efface et invite à observer la fragilité de nos liens avec la terre.

Documentaire de Guillermo Quintero (Colombie, 2023, 1h10mn) disponible jusqu’au 30/06/2026