Documentaire

La star de l’été, C’est lui … Le magnat de l’immobilier, Donald TRUMP, 69 ans. Cheveux couleurs hamster mais d’origine, c’est important de le préciser… Il est l’un des hommes les plus raillés des Etats-Unis, ce qui ne l’empêche pas d’être sur les rails pour la primaire républicaine. Ce self made-man pèserait entre 4 et 8 milliards de dollars. Essentiellement grâce à l’immobilier, mais aussi à la télé-réalité, aux droits de Miss Univers et à 515 autres fonctions, selon sa déclaration de revenus. Il cumule les postes donc, et aussi les dérapages tonitruants sans pour l’instant dissuader ses électeurs potentiels. Fin août, il arrivait même en tête des sondages, avec 24% d’intentions de vote. C’est un petit POINT de mieux que sa rivale démocrate, Hillary Clinton. On peut naturellement se demander à quoi tient « L’effet Trump »…? C’est ce que nous avons cherché à savoir en allant à la source.