Conférence

L’illustration scientifique privilégie une démarche naturaliste et réaliste pour la représentation des faunes disparues. Les illustrateurs s’inspirent du vivant actuel pour reconstituer les animaux et les environnements du passé.

Comment paléontologues et illustrateurs s’accordent pour être au plus près de la réalité des représentations du vivant au Jurassique ? Dans quelle mesure les données scientifiques sont-elles sources d’inspiration pour les dessins ? Quelle est la part laissée à l’imaginaire dans les reconstitutions et est-ce plus difficile pour les milieux aquatiques ?