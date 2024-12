Article

Si vous passez vos journées dans la position assise, vous risquez d’être confronté à de nombreux maux dont l’un des principaux est le trouble musculosquelettique (TMS). Il survient généralement lorsque vous utilisez une chaise de mauvaise qualité. En effet, pour les personnes qui restent longtemps assises, il est recommandé d’investir dans une chaise ergonomique. Cette dernière est plus adaptée à la morphologie humaine et peut offrir un meilleur confort. Vous pouvez en trouver en vous rendant dans une boutique spécialisée. Toutefois, pour être sûr de faire un bon choix, vous devez impérativement tenir compte de certains critères.

Tenir compte des réglages ergonomiques pour choisir une chaise ergonomique

Les chaises ergonomiques sont dotées de quelques spécificités qui les distinguent des autres et les rendent plus confortables. Parmi celles-ci, vous avez les réglages. En effet, la plupart des chaises ergonomiques permettent d’effectuer quelques ajustements pour être à l’aise. En fonction du modèle, vous aurez la possibilité de régler l’assise, les accoudoirs, le dossier, l’appuie-tête, la bascule, le soutien lombaire, etc. Par ailleurs, vous avez la possibilité de régler un même élément de plusieurs façons. Il suffit de vous rendre sur https://ergo-consult.be/ pour trouver ces types de chaises.

Tenir compte du soutien lombaire pour choisir une chaise ergonomique

Lorsque vous êtes en position assise, de surcroît sur une chaise de mauvaise qualité, le bas de votre dos est la partie qui en souffre le plus. C’est pourquoi les chaises ergonomiques sont souvent dotées d’un soutien lombaire. Ce dernier vous permet de maintenir une posture adéquate et de diminuer la tension sur la colonne vertébrale. En effet, une courbure adaptée permet de répartir la pression de façon uniforme le long du dos, afin de minimiser les points de stress. Cherchez donc à en savoir plus sur le soutien lombaire que propose une chaise ergonomique avant de la choisir.

Tenir compte de l’accoudoir pour choisir une chaise ergonomique

Les accoudoirs soutiennent les bras et avant-bras. Par conséquent, ils influencent la posture globale. Il est donc impératif de les considérer pour bien choisir une chaise ergonomique. À cet effet, il est préférable de miser sur ceux qui sont réglables, car ils permettent de minimiser les tensions sur les bras et les épaules. Vous en avez de différents types, qui se distinguent par les possibilités de réglage et le rembourrage. Plus ce dernier est épais, plus il est confortable. Ainsi, vous avez les accoudoirs : 1D, 2D, 3D, 4D, 5D.

Tenir compte de l’assise pour choisir une chaise ergonomique

L’assise est l’une des principales parties qui permettent de soutenir le corps lorsque vous êtes assis. Il est donc primordial qu’elle soit suffisamment confortable. Lors du choix d’une chaise ergonomique, il est conseillé d’opter pour une assise large, mais aussi profonde. Ceci favorise le maintien optimal des fesses et des cuisses lorsque vous travaillez assis. Il faut noter que certaines chaises ergonomiques offrent la possibilité de régler la profondeur de l’assise pour qu’elle puisse s’adapter à la longueur des jambes. Enfin, vous devez vous assurer que le bord est bien arrondi. Ceci permet de lutter contre la compression des jambes, et par conséquent, de disposer d’un meilleur confort.

Tenir compte de la stabilité et la mobilité pour choisir une chaise ergonomique

Une chaise ergonomique doit pouvoir vous permettre de profiter d’une grande mobilité, tout en restant stable. À cet effet, il est préférable de vous tourner vers un équipement doté d’une base à cinq branches. Cela permet de garantir une certaine sécurité, car vous êtes à l’abri des basculements accidentels. Aussi, il est fortement recommandé de vous tourner vers une base solide, idéalement en acier. Ainsi, votre équipement restera bien en place, même lorsque vous bougez ou lorsque vous vous penchez. Par ailleurs, pour être sûr d’avoir une bonne mobilité, tournez-vous vers une chaise dotée de roulettes de qualité.