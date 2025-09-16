Article

Le parquet est un choix de revêtement de sol prisé pour son élégance et son caractère chaleureux. Cependant, il est essentiel de prendre soin de ce matériau naturel pour éviter qu’il ne se déforme. Voici quelques astuces efficaces pour préserver la beauté et l’intégrité de votre parquet.

Tout d’abord, il est crucial de maintenir un niveau d’humidité adéquat dans votre intérieur. Le bois est sensible aux variations d’humidité, ce qui peut entraîner des déformations. L’idéal est de conserver une humidité relative comprise entre 40 % et 60 %.

Pour cela, un humidificateur ou un déshumidificateur peut s’avérer utile en fonction des conditions climatiques de votre région. En hiver, lorsque le chauffage est souvent en marche, ces appareils aident à maintenir un équilibre parfait.

Ensuite, veillez à ce que votre parquet ne soit jamais en contact prolongé avec de l’eau. Les éclaboussures doivent être essuyées immédiatement pour éviter que le bois n’absorbe l’humidité.

Pour le nettoyage, privilégiez un balai microfibre légèrement humide plutôt qu’une serpillière trempée. Ainsi, vous éviterez les risques de gonflement.

Il est également recommandé d’utiliser des tapis dans les zones à fort passage ou sous les meubles afin de protéger le parquet des rayures et de l’usure.

Les tapis permettent aussi de réduire la pression exercée sur le sol, limitant ainsi les risques de déformation. Assurez-vous toutefois que le tapis est respirant pour éviter la condensation.

Un autre point à ne pas négliger est la gestion de la température. Les variations extrêmes peuvent provoquer des dilatations ou des contractions du bois. Maintenez une température intérieure stable, idéalement entre 18 et 24 degrés Celsius. Cela contribuera à la stabilité du parquet.

Enfin, pensez à appliquer régulièrement une couche de finition protectrice, telle qu’une huile ou un vernis. Cela protège le bois contre les agressions extérieures et renforce sa résistance aux variations climatiques.