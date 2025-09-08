Documentaire

Et si votre maison pouvait payer vos factures ? De plus en plus de Français transforment leur logement en source de revenus : panneau publicitaire sur un mur, chambre louée sur Airbnb, salon transformé en espace de coworking ou encore cave utilisée comme garde-meuble.

Ce documentaire explore ces nouvelles façons de rentabiliser chaque mètre carré : entre bons plans astucieux, business collaboratif et règles fiscales, découvrez comment des particuliers arrivent à transformer leur habitation en véritable source de revenus.

De Limoges à Paris, de l’Euro 2016 aux plateformes de location entre particuliers, enquête sur un phénomène en pleine expansion.

Réalisateur : Jérôme Dussart