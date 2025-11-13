Documentaire

Chez vous, vous manquez de lumière naturelle. Vous travaillez dans des locaux ou bureaux mal éclairés ou éclairés seulement par une lumière artificielle. Cette insuffisance d’exposition à la lumière naturelle du soleil est souvent à l’origine de troubles plus ou moins perceptibles : mauvaise humeur, stress, fatigue, irritabilité… rien de tel pour vous saper le moral ! Mais rassurez-vous il existe des solutions. Quelque soit votre budget, une pièce aveugle peut toujours gagner en luminosité.

Réalisation : Sandrine Leleu

Chaîne : M6

Émission : 100% Mag

Patrick Spica Productions