Documentaire Le blé, l’autre arme de Poutine La guerre menée par la Russie en Ukraine a déstabilisé le marché mondial des céréales, notamment celui du blé....

Documentaire Les oubliés de la Belle Étoile – Quand l’école maltraite Après une vie de silence, les anciens pensionnaires du centre de redressement catholique savoyard Belle Étoile lèvent enfin le...

Conférence Sophie Fontanel: la révolution par la douceur La douceur a-t-elle encore sa place dans le monde ? Oui, mille fois oui, proclame Sophie Fontanel. Pour la...

Documentaire Géorgie : des bébés volés et vendus Panagiotis Souroukli a été vendu à sa naissance en Géorgie avant d’être adopté à Chypre. Il est l’une des...

Documentaire Amazonie, le nouveau visage de la piraterie L’Amazonie : un territoire immense, des conditions de vie très difficiles… C’est l’une des dernières terres d’aventures de la...

Conférence Diasporas camerounaises, action internationale des chefs traditionnels Dans cette conférence, Arouna Mefire Nsangou, docteur en science politique de l’Université de Dschang (Cameroun), analysera comment les diasporas camerounaises...

Documentaire L’Arctique, la nouvelle cible de Poutine Les nouvelles ambitions du président russe. Les ambitions territoriales du président russe Vladimir Poutine semblent sans limites. Un de...

Documentaire Amazonie, le cauchemar des pilotes L’enfer vert, une jungle impénétrable qui est un véritable cauchemar pour les pilotes. À la moindre panne, c’est l’atterrissage...

Documentaire Mali : une armée dans le collimateur Dans la nuit du 18 au 19 août 2020, des jeunes colonels de l’armée malienne renversent l’impopulaire président Ibrahim...

Documentaire Psyland25 : la ferme de tous les possibles A Psyland25, une ferme à la frontière suisse, les murs sont colorés, les marches d’escalier ont des hauteurs différentes...

Documentaire New York, la capitale du monde Après plusieurs années de crise, New York, « la ville qui ne dort jamais », est redevenue la capitale...

Documentaire Jeunes et pauvres En Allemagne, un quart des 18-24 ans risque de sombrer dans la pauvreté, ce qui en fait la classe...

Documentaire Une vie de sans-abri Til, Max et Magdi, des Suisses comme vous et moi ont vu leur vie basculer du jour au lendemain;...

Documentaire Pays baltes – le point sensible de l’UE Partageant une frontière commune avec la Russie, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie font désormais figure de poudrière de...

Documentaire Brésil : Rio ne répond plus, le droit de suite Nous revenons sur un phénomène endémique au Brésil : l’ultra violence. Elle s’était un peu tassée, le temps des...

Documentaire Le vrai visage du SIDA en Amérique Trente ans après l’explosion de l’épidémie, le visage du SIDA en Amérique a changé. Aujourd’hui, les hommes Noirs-américains sont...

Documentaire L’enfer des prisons péruviennes Ils sont jeunes et rêvent d’argent facile : de plus en plus de Français tombent dans le piège du...

Documentaire Tahiti, derrière l’île de rêve Plage de rêves, sable blanc , mer bleue et cocotier, la Polynésie fait rever. Mais derrière la carte postale,...