Documentaire Pourquoi ont-ils choisi d’avoir autant d’enfants Louise, Sylvie et Rémy, Lisa et Henry, Florence et David, Colette et Nolan : durant 7 mois une équipe...

Podcast Jeu d’enfants : combattre les stéréotypes passe par l’éducation Dans cet épisode de notre podcast Jeu d’enfants, Alexandre Marcel, plus connu sous le nom de Papa Plume, revient...

Article Lecture pour enfant : booster ses compétences sociales L’acte de lire une histoire à un enfant est bien plus qu’un simple rituel précédant le sommeil ou une...

Conférence Les émotions de l’enfant de 0 à 6 ans Le monde intérieur d’un jeune enfant ressemble à un océan en perpétuel mouvement, où les marées émotionnelles se succèdent...

Documentaire Ils sont allés chercher leur bébé en Inde Une jeune Américaine fait appel à une mère porteuse indienne pour avoir des jumeaux. Elle est ravie de rencontrer...

Article Argent et enfants : le guide complet par âge L’argent demeure l’un des sujets les plus complexes et tabous de notre société, souvent chargé d’une lourdeur émotionnelle que...

Article L’argent dans le couple, quand les femmes gagnent plus que les hommes Dans le cadre de ce travail, nous nous pencherons sur la question dynamique et complexe de l’argent dans le...

Documentaire Je retourne vivre chez mes parents Suite à une séparation, maladie, perte d’emploi… ils reviennent au domicile familial, n’ayant plus de ressources. Souvent, ce retour...

Conférence Initiation à la généalogie La généalogie ? Qu’est-ce que c’est ? Comment commencer ? Pourquoi continuer ? Quels sont les secrets ou les...

Documentaire Dérangeante différence «Eva» : Depuis son plus jeune âge, Eva a toujours été en surpoids. Mais depuis quelques temps, l’adolescente fait...

Documentaire Héritage : la belle-mère au cœur des problèmes Hériter, parfois même de personnes inconnues, peut être une bénédiction, mais aussi un défi rempli de tensions familiales. Entre...

Documentaire Amour et choucroute ou l’art du réchauffé Ils ont vécu une très belle histoire d’amour quand ils avaient 20 ans. Ils ont aujourd’hui 30, 40 et...

Documentaire Copa para quem – Les dessous de la Coupe du Monde Des millions de supporters du monde entier s’attendent à vivre la plus grandiose des Coupes du Monde au pays...

Documentaire Désir d’école La classe de Lucette fonctionne selon la pédagogie Freinet. Les enfants du CP au CE1 d’un petit village nous...

Documentaire Ces ados passent 4h par jour minimum sur leurs écrans Tablettes, ordinateurs, consoles de jeux, téléphones portables… Nos enfants passent en moyenne quatre heures par jour devant des écrans....

Documentaire Je suis une super mamie ! A 60 ans, Noëlle est déjà quatre fois grand- mère, mais ce n’est pas une mamie comme les autres....

Documentaire Equitation pour enfants handicapés Découverte de l’univers d’une femme handicapée moteur cérébral depuis sa naissance, qui, à force de persévérance, a appris à...

Documentaire Silence dans les vestiaires C’est un tabou qui passe rarement la porte des vestiaires : des enfants agressés sexuellement par leur entraîneur de foot,...