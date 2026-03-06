Louise, Sylvie et Rémy, Lisa et Henry, Florence et David, Colette et Nolan : durant 7 mois une équipe...
Dans cet épisode de notre podcast Jeu d’enfants, Alexandre Marcel, plus connu sous le nom de Papa Plume, revient...
L’acte de lire une histoire à un enfant est bien plus qu’un simple rituel précédant le sommeil ou une...
Le monde intérieur d’un jeune enfant ressemble à un océan en perpétuel mouvement, où les marées émotionnelles se succèdent...
Une jeune Américaine fait appel à une mère porteuse indienne pour avoir des jumeaux. Elle est ravie de rencontrer...
L’argent demeure l’un des sujets les plus complexes et tabous de notre société, souvent chargé d’une lourdeur émotionnelle que...
Dans le cadre de ce travail, nous nous pencherons sur la question dynamique et complexe de l’argent dans le...
Suite à une séparation, maladie, perte d’emploi… ils reviennent au domicile familial, n’ayant plus de ressources. Souvent, ce retour...
La généalogie ? Qu’est-ce que c’est ? Comment commencer ? Pourquoi continuer ? Quels sont les secrets ou les...
«Eva» : Depuis son plus jeune âge, Eva a toujours été en surpoids. Mais depuis quelques temps, l’adolescente fait...
Hériter, parfois même de personnes inconnues, peut être une bénédiction, mais aussi un défi rempli de tensions familiales. Entre...
Ils ont vécu une très belle histoire d’amour quand ils avaient 20 ans. Ils ont aujourd’hui 30, 40 et...
Des millions de supporters du monde entier s’attendent à vivre la plus grandiose des Coupes du Monde au pays...
La classe de Lucette fonctionne selon la pédagogie Freinet. Les enfants du CP au CE1 d’un petit village nous...
Tablettes, ordinateurs, consoles de jeux, téléphones portables… Nos enfants passent en moyenne quatre heures par jour devant des écrans....
A 60 ans, Noëlle est déjà quatre fois grand- mère, mais ce n’est pas une mamie comme les autres....
Découverte de l’univers d’une femme handicapée moteur cérébral depuis sa naissance, qui, à force de persévérance, a appris à...
C’est un tabou qui passe rarement la porte des vestiaires : des enfants agressés sexuellement par leur entraîneur de foot,...
Noir et blanc, musulman et catholique, riche et pauvre, cousin et cousine, prêtre et paroissienne… Au nom de l’amour,...
Jeunes mariés ou ensemble depuis des années, dans un couple, il y a toujours un invité gênant, l’argent. Sujet...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site