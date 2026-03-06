La famille Bluteau vit dans le département des Deux-Sèvres. Christine, 40 ans, est divorcée depuis trois ans et se sent dépassée par ses quatre filles. Les cris sont quotidiens. Wendy, 16 ans, ne va plus à l’école et se dispute souvent avec sa mère, Jennifer, 14 ans, se sent comme le vilain petit canard de la famille et ne s’entend pas avec sa sœur aîné, Allyson, 11 ans, ne veut plus être scolarisée et Solayne, 8 ans, dort encore avec sa maman. Christine a besoin de retrouver un équilibre ainsi que la présence d’un homme à la maison.
Série : Une Famille au Top