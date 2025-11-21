Le langage est-il le propre de l’Humain ou sommes-nous trop égocentrés de le penser ?
C’est un comportement social si complexe qu’il est difficile de défendre l’idée que son émergence est récente dans l’évolution. Les éthologistes donnent la parole aux animaux afin de décoder les capacités langagières que nous partageons avec eux. Les étourneaux et les baleines ont des dialectes, les macaques conversent, les éléphants imitent.
Les animaux sont loin de ne communiquer que pour signaler leur identité, leur localisation ou leur émotion. Les suricates font référence à des dangers qu’ils perçoivent et les chimpanzés combinent des sons de façon syntaxique avec une intention d’informer certains partenaires. Les animaux ont des choses à nous « dire » sur le sujet, cela ne fait aucun doute !