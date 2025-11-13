Ressources Dans la même catégorie

Conférence La forêt au défi du changement climatique Sécheresses, incendies, parasites, … quels sont les effets du changement climatique pour la forêt ? Comment celle-ci peut-elle s’adapter...

Documentaire Ouragans, inondations, survie : Cuba sous la menace du siècle À Cuba, la mer grignote les côtes et les tempêtes s’abattent sans répit. Chaque année, l’île lutte pour ne...

Conférence Algues vertes : transformer un fléau en opportunité Souvent ignorées ou considérées comme un fléau, les algues offrent pourtant une ressource exceptionnelle aux multiples applications pour nous...

Documentaire Enquête : Faut-il vraiment se méfier du plastique ? Sur Terre, 260 millions de tonnes de plastiques par an sont produites. Ce qui correspond à 30kg par habitant...

Conférence Les glaciers fondent, la mer monte. Les glaciers sont les témoins des changements climatiques passés et présents. Les 274 000 glaciers du monde capitalisent la...

Conférence Intelligence artificielle et modélisation en écologie La gestion des données massives ou Big Data et les sciences de données sont indispensables dans de nombreux domaines...

Documentaire Tri des déchets, le grand gâchis ? Tous les jours à la maison, c’est le même dilemme devant sa poubelle : comment bien trier ses déchets...

Documentaire Tara, enquête de plastique Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversées dans les mers, soit l’équivalent d’un camion benne...

Documentaire Maroc, les maîtres de l’eau du Tafilalet Dans l’est du Maroc, au pied de l’Atlas, la vallée de Tafilalet abrite l’une des plus grandes oasis du...

Documentaire La Méditerranée, un trésor naturel en péril Greg Lecoeur est photographe et plongeur. Ses clichés capturés au fond de la Méditerranée sont stupéfiants de beauté. Mais...

Article Pourquoi les nuages sont blancs ? Les nuages sont des phénomènes atmosphériques fascinants qui captivent notre imagination et influencent notre climat quotidien. Une question courante...

Documentaire La Réunion : un projet pour un pôle Le projet Run Sea Science, financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par l’IRD s’est appuyé sur quatre...

Conférence Agir aujourd’hui pour imaginer demain Comment réclamer une politique à la hauteur de la crise écologique? Comment convaincre les entreprises qu’il s’agit d’une priorité?...

Documentaire Koh Kong, un paradis menacé Le trafic de sable menace l’équilibre de cette réserve naturelle. Un documentaire de SCHMIDT – LECLERC – BRULE.

Documentaire La malédiction du plastique (1/2) La guerre contre le plastique s’intensifie en France, alors que dès janvier 2016, les sacs fabriqués avec ce matériau...

Documentaire Quand la terre se réchauffe – La faune et la Flore Aux Pays-Bas, les chercheurs de l’université d’Utrecht travaillent sur une période de réchauffement qui a eu lieu il y...

Conférence Agriculture durable & avenir des fermes Plongez au cœur des enjeux du maraîchage biologique intensif avec Baptiste Saulnier, cofondateur de la ferme Cultive, aujourd’hui centre...

Documentaire L’Europe et Tchernobyl En avril 1986, le réacteur détruit brûle pendant plus de dix jours. Après être montés à près de 2...