Les glaciers sont les témoins des changements climatiques passés et présents. Les 274 000 glaciers du monde capitalisent la plus grande partie des réserves en eau douce de la planète et alimentent partiellement deux milliards d’êtres humains. En relation avec les changements climatiques contemporains, la fonte des glaciers entraîne l’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale et menace de submerger certains littoraux. Sur leurs marges, la fonte des glaciers accroît les risques d’écroulement des parois, alimente les lacs proglaciaires, augmente la probabilité d’occurrence des vidanges lacustres, mais permet à de nouveaux écosystèmes de s’installer.