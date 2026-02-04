Documentaire

La Corne de l’Afrique s’est imposée ces dernières années comme l’un des foyers les plus instables et dangereux du globe. Cette région stratégique, située au carrefour de routes maritimes essentielles au commerce mondial, concentre aujourd’hui plus de la moitié des actes de piraterie recensés dans le monde. Attaques de navires, prises d’otages et détournements s’y multiplient, transformant l’une des principales voies de navigation internationale en zone à haut risque.

Derrière ces violences en mer se dessinent des enjeux complexes mêlant pauvreté, conflits régionaux, effondrement des États et lutte pour le contrôle des ressources, faisant de la Corne de l’Afrique un symbole des nouvelles menaces maritimes contemporaines.