Documentaire

La Moldavie est à la veille d’un scrutin décisif pour son avenir. Muni de son appareil photo, Victor Organ sillonne ce pays marqué par la guerre et l’exode. Le trentenaire se bat pour que les habitants des villages isolés ne soient pas oubliés, en organisant notamment des expositions et des rencontres.

Des échanges précieux pour ceux qui se sentent abandonnés par leurs décideurs politiques, déchirés entre l’Est et l’Ouest, le passé et le futur. À l’heure où la Moldavie est plus divisée que jamais, le photographe saura-t-il gagner la confiance de ses habitants et conserver le témoignage de sa riche histoire ?

Reportage (Allemagne, 2025, 31mn) disponible jusqu’au 26/08/2026