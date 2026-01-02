Au Salvador, les « maras », ces groupes criminels qui sévissent en Amérique Latine, sèment la terreur et battent les records d’homicides.
Pour des dizaines de milliers de familles touchées par la crise, prendre d’assaut des immeubles inoccupés du centre-ville de...
Xoda vit au pied de l’Altaï Mongol, dans la partie ouest du pays. Fidèle à ses ancêtres Kazakhs il...
Située en plein océan Pacifique, l’île de Bougainville doit obtenir son indépendance d’ici au 1er septembre 2027 et deviendra...
Ancien kickboxeur devenu un épouvantable influenceur masculiniste, Andrew Tate est sous le coup d’accusations de viols en Angleterre et...
Dans les montagnes d’Arzabet, à la frontière arménienne, Gayené pleure son fils Sakho, tombé lors de la dernière guerre...
Cet espoir fou, c’est celui d’un homme qui a failli devenir fou et, ayant guéri de ses troubles psychiatriques...
Les relations humaines peuvent-elles changer notre regard sur les migrants ? Débat avec Johan Rochel, éthicien, et Alain-Tito Mabiala,...
« COMMENT DEVIENT-ON FRANCAIS » / En 2005, ils étaient 123 000 à obtenir la nationalité française par décret ou...
Au Pakistan, l’intolérance vis-à-vis des chrétiens progresse. Régulièrement accusés de blasphème envers l’islam sans preuve tangible – comme l’a...
Le fleuve nourricier de la Corne de l’Afrique, dominé par l’Égypte depuis le début du XXe siècle, connaîtra-t-il bientôt...
Mohammed VI, à l’origine Sidi Mohammed en tant que prince héritier, né le 21 août 1963 à Rabat, est...
Le 20 octobre 2017, la dernière voiture construite en Australie est sortie de l’usine Holden à Adelaïde, la cinquième...
Plus de vingt ans après la fin de l’apartheid, dans une Afrique du Sud en proie à une profonde...
Salafistes, chasseurs de vices et promoteurs de la vertu… C’est ainsi qu’ils se définissent et ils viennent d’illustrer leur...
Palm Beach, Floride, au camp de la Eagle Academy. C’est ici que sont reçus des adolescents à problèmes, entre...
Une eau bleu turquoise et des plages de sable blanc à perte de vue… Incarnation du paradis sur Terre...
A Rungis, à quelques kilomètres au sud de Paris, c’est tous les jours l’effervescence. Luxe, abondance, mais aussi misère...
En Cisjordanie, Farkha n’est pas un village palestinien comme les autres. Ses habitants pratiquent l’agriculture biologique, défendent des idéaux...
Saint Martin, un mois après le passage d’Irma, l’ouragan le plus dévastateur de l’histoire. Bateaux encastrés, voitures retournées, maisons...
La pêche est considérée comme l’un des métiers les plus dangereux au monde. Pourtant certains marins-pêcheurs choisissent d’aller encore...
